İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli gözaltında
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İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli gözaltında

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin 'hücre evi yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli gözaltında
05.06.2020 07:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 07:37

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin 'hücre evi yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün hücre evi yapılanmasına operasyon düzenledi. 27 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında mahrem yapıda görev alan, örgütün gizli haberleşme sistemi olan Bylock'u kullandığı belirlenen ve hakkında arama kararı olan ve halen örgütsel faaliyetlerine devam eden 31 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt üyelerine verilmek üzere örgüte müzahir kişilerden toplandığı değerlendirilen poşetlenmiş şekilde, toplam 203 bin 950 TL, 3 bin 380 euro, 68 bin 350 dolar, bir miktar ziynet eşyası, gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 54 tablet bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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