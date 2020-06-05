İzmir'de FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
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İzmir'de FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandığı belirlenen 31 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
05.06.2020 06:58 | Son Güncelleme: 05.06.2020 07:01

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandığı belirlenen 31 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararının ardından, terör örgütü FETÖ'nün hücre evi yapılanmasına yönelik 27 adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda örgütün mahrem yapı içerisinde görev alan örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle hakkında arama kararı olan ve örgütsel faaliyetlere devam ettiği belirlenen 31 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgütü destekleyen kişilerden toplandığı belirlenen poşetlenmiş şekilde toplam 203 bin 950 lira, 3 bin 380 avro, 68 bin 350 dolar, bir miktar ziynet eşyası, gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 54 tablet bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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