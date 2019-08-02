İzmir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı (2)

KEMAL BAŞKAYA GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah polisin düzenlediği operasyonun devamında Kemal Başkaya da gözaltına alındı. Kaynak Holding'in kurucularından, Şifa Hastaneleri ve STV medya gibi önemli pek çok şirketin mali müşavirliğini yapan Kemal Başkaya ile birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 18 oldu.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Davut CAN/İZMİR,

Kaynak: DHA