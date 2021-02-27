İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonlarda 15 ayda 939 şüpheli tutuklandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonlarda 15 ayda, gözaltına alınan 2 bin 114 şüpheliden 939'u tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün yönelik operasyonlarını Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak sürdürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde oluşturulan ülke genelindeki ankesörlü ve kontörlü hat veri havuzundan faydalanılarak örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik 2019 Kasım'ından bu yana yapılan operasyonlarda 1632'si muvazzaf 2 bin 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yakalanan şüphelilerden 939'u tutuklandı. 281 şüpheli, savcılık aşamasında "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlandı.

Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edilen şüphelilerden bazıları hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Bazı şüpheliler değişen delil durumları, bazıları sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kısım şüphelilerin de operasyon tarihi öncesinde haklarında aynı konuda işlem yapılması nedeniyle gözaltı talimatları iptal edildi.

Gözaltı kararı verilen firari 153 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör