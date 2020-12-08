İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

08.12.2020 07:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 07:53
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 11'inci aşaması kapsamında gece yarısı yeniden düğmeye basıldı. 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile sağladığı koordinasyon neticesinde tespit edilen ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile FETÖ imamları ile irtibatlı belirlenen TSK'da görevli şüphelilere yönelik operasyon için bu gece yeniden düğmeye basıldı.

304 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 5'i Albay, 1'i Yarbay, 1'İ Binbaşı, 10'u Yüzbaşı, 53'ü Üsteğmen, 5'i Teğmen, 221'i Astsubay, 7'si Uzman Çavuş rütbesinde asker şahıs, 1'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olup asker şahıslardan sorumlu mahrem sözde imam, yönetici olduğu tespit edilen sivil memur olmak üzere; 111'i Hava Kuvvetleri, 193'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup 295'i muvazzaf personel olmak üzere toplam 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

EN GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığıyla birlikte eş zamanlı gece saat 01.00 itibariyle yakalama ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Operasyon FETÖ/PDY sözde TSK Yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen, hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon oldu.

868 İHRAÇ TALEBİ

Ayrıca, Kara ve Hava Kuvvetleriyle kurulan koordinasyon sonucunda ortak veri paylaşımına dayalı toplantı sonucuda idari olarak terör örgütü iltisakı tespit edilen 704'u muvazzaf toplamda 868 personel hakkında ise idari yönden gereğinin takdir ve ifası için delilleri ihtiva eden verilerin Kuvvet Komutanlıklarına gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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