İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 17 firari sanık ve şüpheli yakalandı
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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 17 firari sanık ve şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 17 firari sanık ve şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen firari 23 sanık ve şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen firari 23 sanık ve şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti sebebiyle savcılık ve mahkemelerce haklarında soruşturma, kovuşturma yürütülen ve firari olmaları sebebiyle aranmakta olan 23 şüpheli ve sanığın "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evlerinde kaldıklarının tespit edilmesi üzerine çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bugün düzenlenen operasyonda 17 sanık ve şüphelinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 17 firari sanık ve şüpheli yakalandı - Haberler
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