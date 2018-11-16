İzmir'de Fetö'nün 'Esnaf Yapılanması'na Operasyon: 17 Gözaltı

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin 'esnaf yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla arandığı, 'ByLock' kullandığı ve üzerlerinden yakalanmaları durumunda polisin soracağı sorulara verecekleri yanıtların yazılı olduğu belgeler çıktığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün İzmir'deki 'esnaf yapılanması'na operasyon yapıldı. Örgüt adına faaliyet yürütmeye çalışanlara yönelik Buca, Torbalı ve Dikili'deki adreslere baskın yapılarak, 17 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla arandığı ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öğrenildi. Şüphelilerin üzerinden yakalanmaları durumunda polisin soracağı sorulara verecekleri yanıtların yazılı olduğu belgeler çıktı. Bu yanıtların, örgüt yöneticilerince hazırlandığı saptandı. Şüphelilerin adreslerindeki kasalarda da yüklü miktarda para ele geçirildi.