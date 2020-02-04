İzmir'de FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasına operasyon

04.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:45

FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 54 şüphelinden 39'u yakalandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün esnaf ve iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aleyhlerinde ihbar, beyan, Bankasya hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller olan, ayrıca 43'ü hakkında örgütün sözde mütevellisi olduklarına dair ifadeler bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 4'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda toplam 39 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şahısların yakalaması için çalışmalar devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA