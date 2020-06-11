İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan 145 sanığın yargılandığı dava
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İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan 145 sanığın yargılandığı dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davadan dosyaları ayrılan 3'ü tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan 145 sanığın yargılandığı dava
11.06.2020 22:53 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:56

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davadan dosyaları ayrılan 3'ü tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi.

20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Osman Sadi Sonverdi, Ekrem Karakocalı, Mahmut Tunçkın ve başka suçtan tutuklu Enis Çakır'ın dosyalarının yargılamanın uzun süredir devam etmesi, haklarındaki delillerin toplanması, Kovid-19 nedeniyle aksama yaşanması nedeniyle dosyalarının ayrılarak davaya ayrı bir esastan devam edilmesi yönünde karar aldı.

Tutuksuz sanık E.B, hakkındaki ardışık arama raporunu incelediğini belirterek, raporun kendisine ait kısımlarında çok sayıda yanlışlık olduğunu ileri sürdü.

"Ev yemeği özlemişsindir diye evlere götürürlerdi"

Tutuksuz sanık M.Ç etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini, FETÖ'yle lise yıllarında tanıştığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Üniversite öğrencileri halı saha maçı düzenliyordu. Yapıyla tanışmam halı saha maçlarıyla oldu. Orada tanıştığımız üniversite öğrencileri derslere yardımcı oluyordu. Harp okuluna girmek isteyip istemediğimi sordular. Bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Araştırdım harp okuluna girişleri, hoşuma gitti. Okula girmeden önce beni bir arkadaşla tanıştırdılar. 'Yalnızlık çekmezsin, o okulda' dediler. Okula girdim. Dışarı çıktığımızda buluşmalar yapıyorduk, büfeye giderek biz arıyorduk.

Harp okulu komutanı topladı bir gün. 'Sizi dışarıdan birileri arayabilir, görüşmek isteyebilir. Menfaat sağlamaya çalışabilir, görüşmeyin' dedi. Sonra tabur ve bölük komutanı biz irtibatı kesmek isteyince hakaretler etmeye başladı. 3-4 saat esas duruşta bekletiyordu. 'Sizden subay olmaz, bayrağa bakınca utanmıyor musunuz' diyordu. Pilot olmak istediğimde kalbimde sıkıntı olduğunu söylediler. Bir sıkıntı yoktu halbuki. 'Ev yemeği özlemişsindir, halıya basmamışsındır' diyerek evlere götürdüler. Fethullah Gülen'i dinliyorduk, kitaplar okuyorduk."

M.Ç hakkındaki ardışık aramalara ilişkin, "Hatırlayamadım. Kopma sürecinde 'niye gelmedin' diye aradıklarını düşünüyorum. Bu aramalar sırtımda yüktür. Bu yükü taşımak istemiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık İ.Ş hakkındaki ardışık aranma tespitlerini içeren rapora ilişkin, "Rapordaki hattı 2009 yılından beri kullanıyorum. Toplamda 5 ardışık aranma görülmektedir. Ardışık aranmaların hepsinde benden önce veya sonra farklı asker kişiler aranmış, ardışık arandığım kişilerin hiçbirini tanımam. Örgütle bağım yoktur." diye konuştu.

İddia makamı, dosyası ayrılan 4 sanıktan 3'ünün "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" 1'inin de "Cumhurbaşkanına suikaste teşebbüse yardım etme" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti sanıklara ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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