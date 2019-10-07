İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un...

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un...

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada 3 sanıktan İlknur F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti.

07.10.2019 16:46
İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un...

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada 3 sanıktan İlknur F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti.

Kaynak: AA
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