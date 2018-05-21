İzmir'de FETÖ Davasında Karar: 104 Kişiye Ağırlaştırılmış Müebbet
İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında haklarında karar verilen 137 sanıktan 104'üne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
İzmir'de darbe teşebbüsünde bulunan 280 sanıklı davada, 137 kişi hakkında mahkeme kararını açıkladı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
104'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 21 kişi hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast suçundan 20 yıl hapis cezası, 31 kişi hakkında da terör örgütü üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.