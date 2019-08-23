23.08.2019 09:04

İzmir'de FETÖ baskınları: 14 gözaltı

İZMİR - İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda 14 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ ile ilgili yeni bir operasyonun talimatını verdi. Bu kapsamda, FETÖ terör örgütü mensupları tarafından hücre evi olarak kullanılan adreslere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kentte 19 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Bylock ve çeşitli soruşturma dosyalarından aranan ve halen aktif olarak örgüt yapılanmasında bulundukları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerin balkonlarından atlamaya çalıştılar

Hücre evlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonu ve tabletler ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

Operasyon esnasında bazı şüphelilerin evlerde bulunan dijital materyalleri imha etmeye ve evlerin balkonlarından atlayarak kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA