İzmir'de feci kaza...Ticari taksi takla attı: 2 yaralı
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İzmir'de feci kaza...Ticari taksi takla attı: 2 yaralı

İzmir'de feci kaza...Ticari taksi takla attı: 2 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde, 2 ticari taksinin karıştığı kazada ticarilerden birisi takla attı.

13.06.2020 21:35 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:28

İzmir'de feci kaza...Ticari taksi takla attı: 2 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, 2 ticari taksinin karıştığı kazada ticarilerden birisi takla attı. Kazada iki sürücü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y idaresindeki 35 T 6972 plakalı taksi Şair Eşref Bulvarı istikametinde ilerlemekteyken, Gazi Bulvarı yönünde seyir halinde olan H.K idaresindeki 35 T 7186 plakalı taksi ile henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 T 7186 plakalı ticari taksi takla atarak kaldırımın üzerine çıkarken kazada her iki sürücü de yaralandı. Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince kentin en işlek caddelerinden birisi olan Gazi Bulvarı'nda çevre güvenliği sağlanırken, ambulansa alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan sürücülerin hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de feci kaza...Ticari taksi takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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