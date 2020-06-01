İzmir'de feci kaza...Ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı İzmir'de feci kaza...Ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı -İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı İzmir Tire-Ödemiş kara yolunda kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İzmir'de feci kaza...Ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

-İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İZMİR - İzmir Tire-Ödemiş kara yolunda kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Kaza bugün saat 17: 30 sıralarında Tire-Ödemiş Karayolu Doyranlı Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf C., idaresindeki 35 ZUG 83 plakalı kamyonet Tire yönünden Ödemiş istikametine doğru seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen Ayşe T., yönetimindeki 35 UGS 70 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yeri savaş alanına dönerken, diğer sürücülerin bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü yara almazken, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Muhammed T., Özge T., Dilek Z. ve Hüseyin Z. Yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazanın ardından Tire-Ödemiş kara yolu bir süre trafiğe kapatıldıktan sonra normal seyrine dönerken, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA