İzmir'de feci kaza: Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
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İzmir'de feci kaza: Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de feci kaza: Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

İzmir'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı.

İzmir'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı. Motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Haydar Aliyevden Beşyol Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Dabak (27) idaresindeki 10 AAR 494 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında bulunan kaldırıma çarparken, savrulan sürücü ise metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dabak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Öte yandan, Dabak'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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