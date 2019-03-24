İzmir'de Feci Kaza Güvenlik Kamerasında

İzmir'in Buca ilçesinde, bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Olayda yaya ağır yaralanırken, kaza anları ise bir otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Doğuş Caddesi üzerinde meydana geldi. 24 yaşındaki Emre K.(Karakuş) 34 FP 3076 plakalı otomobili ile Buca yönünden İzmir Çevreyolu istikametine seyir halinde olduğu sırada, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya çarptı. Yaya, çapmanın etkisiyle metrelerce sürüklenmesi sonucu ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yayayı ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne sevk etti. Üzerinde yapılan aramada herhangi bir kimlik çıkmayan ve 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen yaya, hastanede tedaviye alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, bir otelin güvenlik kamerasının olay anını kaydettiğini belirledi. Otel kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği öğrenilemeyen yaya koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, Emre K.'nın kullandığı otomobil çarpıyor. Talihsiz yaya çarpmanın etkisiyle metrelerce sürükleniyor. Kaza sonrası otomobilinden inen Emre K., olayın şoku ile koşarak arkasından gelen otomobilden yardım istiyor. Öte yandan, kaza anının görgü tanığı olan 35 yaşındaki Sezer Tatbak, "Dışarıda kapımın önünüde sigara içiyordum, o sırada karşıdan gelen yaya arkadaş sağına ve soluna bakmadan yola fırladı ve araba çarptı." dedi.

Kaynak: DHA