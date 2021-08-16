İzmir'de feci kaza: Bagajdan eşya almak isterken ölüyordu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de feci kaza: Bagajdan eşya almak isterken ölüyordu

İzmir'de feci kaza: Bagajdan eşya almak isterken ölüyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Aliağa ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken kırmızı ışığın yanmasıyla bagajdan eşya almak üzere aşağıya inen sürücüye, bu sırada aynı istikametten gelen bir başka araç çarptı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken kırmızı ışığın yanmasıyla bagajdan eşya almak üzere aşağıya inen sürücüye, bu sırada aynı istikametten gelen bir başka araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü iki araç arasında sıkıştı, imdadına ekipler yetişti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Aliağa ilçesi Yeni mahalle Tüpraş Kavşağı'nda meydana geldi. İddialara göre Bergama istikametinden İzmir yönüne gitmekte olan 35 KG 5117 plakalı otomobil sürücüsü E.Ş., Tüpraş Kavşağı'na geldiğinde kırmızı ışığın yanmasıyla bagajdan bir şeyler almak için aşağıya indi. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Ü.M yönetimindeki 35 ALU 012 plakalı otomobil, önce sürücü E.Ş.'ye daha sonrada 35 KG 5117 plakalı araca çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan sürücü E.Ş. ile çarpan araçtaki diğer sürücü Ü.M. yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü E.Ş., buradaki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. - İZMİR

İzmir'de feci kaza: Bagajdan eşya almak isterken ölüyordu
İzmir'de feci kaza: Bagajdan eşya almak isterken ölüyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pendik sahil yolunda otomobil içerisinde ceset bulundu
Pendik sahil yolunda otomobil içerisinde ceset bulundu
1 saat süren esaret! Binanın kapısı üzerine kilitlenen genç kadın operasyonla kurtarıldı
1 saat süren esaret! Binanın kapısı üzerine kilitlenen genç kadın operasyonla kurtarıldı
Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi
Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Tanju Özcan Bülent Tüfenkci Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Demet Akalın Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Mert Günok Rıza Kayaalp Samet Aybaba Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de feci kaza: Bagajdan eşya almak isterken ölüyordu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:19:36. #1.16#

title