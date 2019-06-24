İzmir'de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada aynı aileden 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA