İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı Kaldırımda yürürken tırın altında kalan iki kişi öldü İzmir'in Bergama ilçesinde kaldırımda yürüyen iki yaya, taksiyle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kaldırımda yürürken tırın altında kalan iki kişi öldü

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde kaldırımda yürüyen iki yaya, taksiyle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.00 sıralarında Bergama-Kınık yolu üzerinde bulunan Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Çınar hakimiyetindeki 35 AH 010 plakalı taksi, kırmızı ışıkta kavşaktan karşıya geçmek isterken Kınık istikametinden gelen Murat Soydan idaresindeki 10 ABS 837 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, kaldırıma çıkarak kaldırım üzerinde hastaneye gitmekte olan isimlerinin Özgür Aydemir ve Erol Yılmaz olduğu öğrenilen yayalara çarparak altına aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, Erol Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan tır şoförü Murat Soydan, taksi şoförü Ramazan Çınar ve taksideki yolcular Numan Ş., Zehra Ş. ve Şerife G., Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Özgür Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERTAN ERGİT