İZMİR'DE FECİ KAZA 2 ÖLÜ

İZMİR'in Balçova ilçesinde, iddiaya göre hızlı olduğu ileri sürülen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarına ve MOBESE kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Çarmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan 2 kişi ön camdan çıkarak yola savruldu. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Levent Marina kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir-Çeşme Otoyolundan Balçova istikametine seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 KEY 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik ışıklarına, daha sonrada kavşağın ortasında bulunan MOBESE kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Bilal Uğur Tekin ve Ahmet Karasakal ön camdan çıkarak yola savruldu. Kazada iki kişi ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tekin ve Karasakal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sürücü ve yolcu koltuğundaki emniyet kemerlerinin takılı olduğu, fakat Tekin ve Karasakal'ın emniyet kemerini kullanmadığı tespit edildi. Kazada hızlı olduğu iddia edilen otomobil hurdaya dönerken, trafik ışıklarında da maddi hasar meydana geldi. Tekin ve Karasakal'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA