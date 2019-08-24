İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

24.08.2019 22:25

İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobil ile hatlı minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Kaza, bugün 19.30 sıralarında Buca ilçesinde bulunan Gaziosmanpaşa Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi'ni birleştiren kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, 35 M 9159 plakalı Okan Bölek idaresindeki Evka 1-Bozyaka SSK hatlı minibüs, kavşaktan Bozyaka yönüne seyrettiği sırada Evka 1 yönünden Buca yönüne seyreden bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, otomobil ise yolun hemen yanında bulunan Buca Endüstri Meslek Lisesinin bahçesine daldı. Feci kazayı gören diğer sürücüler hemen durumu polise ihbar etti. Olay yerine sağlık görevlileri, AKS ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazanın meydana geldiği kavşağa çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, 8 yaralı vatandaş çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza anında minibüste bulunan bir vatandaşın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden vatandaş morga kaldırıldı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA