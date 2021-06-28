İzmir'de feci kaza: 1 kişi yaşamını yitirdi, 17 tarım işçisiyse kazayı ucuz atlattı

- İzmir'de feci kaza: 1 kişi yaşamını yitirdi, 17 tarım işçisiyse kazayı ucuz atlattı Tarım işçileri feci kazada ölümden döndü İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen ve üç aracın karıştığı trafik kazasında, traktör sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 17 tarım işçisi kazayı...

- İzmir'de feci kaza: 1 kişi yaşamını yitirdi, 17 tarım işçisiyse kazayı ucuz atlattı

Tarım işçileri feci kazada ölümden döndü

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen ve üç aracın karıştığı trafik kazasında, traktör sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 17 tarım işçisi kazayı ucuz atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün öğle saatlerinde Denizli - Ödemiş yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Mustafa Dal idaresindeki traktör, hızla yan yoldan ana caddeye çıktı. Bu sırada, Kaymakçı istikametinden Ödemiş'e seyir halinde olan Bilal G. idaresindeki 16 FDP 24 plakalı minibüs, traktöre çarpmamak için hafif manevra yaptı. Manevra yapan minibüse arkadan gelen hafif ticari araç çarparken, savrulan minibüste önündeki traktöre çarptı.

Çarpışmayla beraber traktörün ön sol tekerleği yerinden çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden traktör sürücüsü Mustafa Dal, yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tarım işçileri ölümden döndü

Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, kazada ağır yaralandığı belirlenen traktör sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Bilal G. ve araçta bulunan 17 mevsimlik tarım işçisi, adeta kazada ölümde döndü.

Hastanede yaşamını yitirdi

Öte yandan Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan traktör sürücüsü Mustafa Dal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Akbaba