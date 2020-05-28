İzmir'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı
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İzmir'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

- İzmir'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

28.05.2020 01:54 | Son Güncelleme: 28.05.2020 01:59

- İzmir'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. İzmir'den Turgutlu ilçesi istikametine doğru seyir halinde olan Ferhat Ç. yönetimindeki 45 ZC 5545 plakalı otomobil, Armutlu Aşağı Kızılca Kavşağında Turgutlu yönünden İzmir yönüne giden Sara G (35)'nin kullandığı 35 ADB 833 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada sürücülerden Ferhat Ç. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ertuğrul Ö. ve diğer araç sürücüsü Sara G yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ferhat Ç'nin durumunun ağır olduğu, diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İHA

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