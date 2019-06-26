İzmir'de fayton dönemi kapandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde fayton taşımacılığını yasakladı.

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu, önceki yıllarda hayata geçirilen 'Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi'ni iptal ederek İzmir'de fayton dönemini kapattı. Belediyeye bağlı İZULAŞ bünyesindeki fayton işletmesi de 1 Mayıs'tan itibaren kapatıldı. Yine UKOME kararı doğrultusunda; Karşıyaka, Selçuk ve Dikili ilçelerindeki toplam 32 faytonun faaliyetlerine de son verildi. Hayvanlarla çekilen taşıtların kent merkezindeki bulvar ve caddelere çıkışına yasaklama getirildi.

İZULAŞ Fayton İşletmesi aracılığıyla Alsancak-Kordon bölgesinde sürdürdüğü fayton hizmetini 1 Mayıs'tan itibaren sonlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın ikinci adımında ise kent geneline yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirdi. UKOME Genel Kurulu kararı ile önceki yıllarda hayata geçirilen 'Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi' iptal edildi. Karşıyaka'da 18, Selçuk'ta 12, Dikili'de 2 faytonun faaliyetlerine son verildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 139'uncu maddesine dayanarak resmi tören ve izin alınacak merasimler hariç, hayvanla çekilen motorsuz araçların ve hayvan sürücülerinin kent merkezindeki tüm bulvar, cadde ve trafik yoğunluğu olan sokaklarına girişi de Belediye Encümeni tarafından yasaklandı.

HAYVAN HAKLARINI GÖZETMEK, BELEDİYEMİZ'İN TEMEL ÖNCELİKLERİNDEN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in hayvan hakları konusunda örnek ve öncü bir kent olmasını hedeflediklerini ifade ederek, Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri hiç aralık vermeden yürüttük. Bu süreç kısa süre önce tamamlandı ve İzmir'de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, Belediyemiz'in temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek dedi.

'BİZİM SEFAMIZ ONLARIN CEFASIYDI'

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, İzmir'de faytonların kaldırılması kararının kendileri için çok önemli olduğunu, fayton atlarının kurtuluşu için çok uzun süre mücadele ettiklerini söyledi. Baylan, Bizim sefamız, onların cefasıydı. Ağızlarında gem, üzerlerinde ağırlık. Onların yük hayvanı olduğuna yine insanlar karar verdi. Şu anda çok mutluyuz, çünkü Alsancak gibi çağdaş bir yerde, hiçbir hayvanın sırtında kırbaç şaklamayacak. Bu mücadelede önemli bir rol aldık. Bu çağdaş davranışından dolayı Sayın Başkan Tunç Soyer'e de çok teşekkür ediyoruz dedi. Tüm bunlara rağmen hayvan haklarında gelinecek noktaya henüz varılamadığını kaydeden Şule Baylan, mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

'ARTIK HAYVANA EZİYET EDİLMEYECEK'

İstanbul Büyükada'da benzer bir sonunun bulunduğuna dikkat çeken Şule Baylan, son kafes kırılana kadar, son hayvanın üzerinde bir kırbaç şaklamayana kadar HAYTAP olarak mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi Biz HAYTAP olarak sorunun değil, çözümün parçası da olduk. İnsanlar faytonla gezmek istiyorlarsa, buna çağdaş bir çözüm getirip, belediyeler akülü araçlar alabilir. Fayton esnafının da mağdur olmaması gibi bir talebimiz vardı. Bu da gerçekleşti. Belediyenin tahsis edeceği araçlarla, halkımız yine fayton sefası yapacak ama bir hayvana eziyet edemeyecek.

Kaynak: DHA