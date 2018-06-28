Aşırı Yağış Nedeniyle Paniğe Kapılan Kadın Sürücü, Pazar Yerine Daldı

İzmir'de etkili olan yağış sebebiyle Bornova'da faciadan kıl payıyla dönüldü. Kadın sürücü yağış sebebiyle aracın hakimiyetini kaybederek pazar yerine girdi. Araç, park eden başka bir aracın üzerinde asılı kalarak durabildi.

YAĞIŞ YÜZÜNDEN BİR ANDA YOLDAN ÇIKTI

Olay saat 11.30 sıralarında Bornova Evka-3 Kapalı Pazaryeri'nde meydana geldi. Etkisini arttıran yağış nedeniyle kadın sürücü idaresindeki araç bir anda yoldan çıktı. Hakimiyetini kaybeden araç Evka-3 Kapalı Pazaryeri'ne yöneldi.

PAZAR YERİNE DALAN ARAÇ KORKU YARATTI

Pazar yerine dalan araç demirlere çarptıktan sonra pazar yerinde bulunan bir minibüsün tavanında asılı kalarak durabildi. Pazarda alış veriş yapan vatandaşlar büyük bir korku ve panik yaşarken, pazarcı esnafı hemen emniyet görevlilerini ve itfaiyeyi aradı.

KADIN SÜRÜCÜ YARA ALMADI

Aracın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, sürücünün herhangi bir yara almadan kazayı atlattığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ VE VATANDAŞLAR ŞOK GEÇİRDİ

Yağış sebebiyle yolda çukur olduğunu zannettiğini belirten sürücü, "Yoldaki suyun döndüğünü görünce çukur var sanıp direksiyonu sağa kırdım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Kadın sürücü olayın ardından şok geçirdi.

Kaza sırasında pazar yerinin açık olması sebebiyle alış veriş yapan vatandaşlar büyük bir korku ve panik yaşadı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, facianın eşiğinden kıl payı dönülen kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.