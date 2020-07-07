İzmir'de faciadan dönüldü, belediye otobüse alev alev yandı İzmir'de faciadan dönüldü, belediye otobüse alev alev yandı -Seyir halindeki belediye otobüsünde yangın çıktı, yolcular tahliye edildi İzmir'in Menderes ilçesinde, içerisinde yolcu bulunan seyir halindeki belediye otobüsü biranda alev aldı.

İzmir'de faciadan dönüldü, belediye otobüse alev alev yandı

-Seyir halindeki belediye otobüsünde yangın çıktı, yolcular tahliye edildi

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde, içerisinde yolcu bulunan seyir halindeki belediye otobüsü biranda alev aldı. Otobüsün alev alması ile birlikte yolcular tahliye edilirken, yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Menderes ilçesinin en işlek noktalarından birisi olan İnönü Caddesinde meydana geldi. İçerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belediye otobüsü seyir halindeyken biranda alev aldı. Yolcuların ve şoförün durumu fark etmesi üzerine yolcular otobüsten hızlı bir şekilde tahliye edilirken, facianın eşiğinden dönüldü. Olayın bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince alev topuna dönen otobüse yapılan müdahale soncunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, motor bölümünden çıkan yangınla alakalı soruşturma başlatılırken, facianın eşiğinden dönülen olayda ölen yada yaralanan olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.

Kaynak: İHA