İzmir'de fabrikadaki kasadan altın çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
İzmir'in Urla ilçesinde zeytinyağı fabrikasındaki kasadan altın hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
14.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:36
İzmir'in Urla ilçesinde zeytinyağı fabrikasındaki kasadan altın hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
Polis ekipleri, Sıra Mahallesi Babacan mevkisindeki zeytinyağı fabrikasının kasasında bulunduğu belirtilen 300 Cumhuriyet altınının 5 Ağustos'ta çalınmasıyla ilgili çevredeki 44 güvenlik kamerasına ait yaklaşık 400 saatlik görüntüyü inceledi.
Olay yerinde keşif yapan 5 şüpheli tespit edildi.
Urla'da olduğu belirlenen zanlılardan S.K. (45) düzenlenen operasyonla yakalandı.
S.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları
Kaynak: AA