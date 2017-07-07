İzmir'de Fabrika Yangını

İzmir'in Tire ilçesinde, yumurta kolisi üretilen bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tesisin tamamına yayıldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatte söndürdü.



Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.