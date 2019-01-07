İzmir'de Fabrika Yangını

İzmir'in Bornova ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın yandaki depoya sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Fincancılar Çarşısı'ndaki endüstriyel mutfak malzemeleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra belediyeye ait arazözler de sevk edildi.

Fabrikanın yanındaki plastik malzemeler bulunan depoya da sıçrayan yangını söndürmek için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Öte yandan yangına yakın bölgede park halindeki araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA