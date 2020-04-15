İzmir'de faaliyetlerini durduran bazı ticari işletmelerin elektriklerinin kesildiği iddiası Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Alsancak ve Kemeraltı'ndaki çok sayıda işletmenin kapalı olduğunu belirterek, bu süreçte bazı iş yerlerinin elektriklerinin kesildiğini iddia etti.

Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Alsancak ve Kemeraltı'ndaki çok sayıda işletmenin kapalı olduğunu belirterek, bu süreçte bazı iş yerlerinin elektriklerinin kesildiğini iddia etti.

Şanlı yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında bulunan çok sayıda iş yerinin kapandığını, işletmecilerin bu süreci atlatmak için çaba gösterdiğini ifade etti.

Bu süreçte kapalı veya faaliyetini durduran bazı iş yerlerinin ise elektriklerinin kesildiğini iddia eden Şanlı, EPDK kararına göre bu süreçte elektriklerin kesilmemesi gerektiğini belirtti.

Şanlı, "Elektrikleri kesmeye gelen servis görevlilerine 'neden yapıyorsunuz' diye sorduğumuzda 'ticari işletmeler için böyle bir karar olmadığını' söylüyorlar. Ortada bir karmaşa var. Market, manav ve açık olan ticari işletmeye elektrik faturasını gönderin ama restoran, kafeler ve yemek üretim yerleri zaten kapalı." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız yanlış bilgilendiriliyor"

Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ'den konuya ilişkin yapılan açıklamada kamuoyunda "kıyasen fatura düzenlemesi" konusunda yanlış bilgilendirmeler yapıldığına dikkat çekildi.

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde sayaç okuma süreçleriyle ilgili EPDK tarafından 3 Nisan'da "Kıyasen Fatura Düzenlemesi" kararı alındığının anımsatıldığı açıklamada, düzenlemenin sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacağı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan bu kararla, belirtilen bölgelerde hem sayaç okuma personellerinin hem de o bölgede yaşayan vatandaşlarımız için risk oluşturabileceği gerekçesiyle sayaç okuma işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Bu dönemdeki faturalar kıyasen fatura düzenlemesi kapsamında müşterilerimizin geçmiş tüketim alışkanlıklarına göre oluşturulacaktır. Kapsama alınan bölgelerin dışında kalan müşterilerimizin ise sayaç okuma ve faturalandırma süreçleri normal seyrinde devam ederek müşterilerimizin tüketimlerine göre faturalandırılacaktır. Bu düzenlemeyle ilgili ne yazık ki kamuoyunda gerçekle ilgisi olmayan değerlendirmeler yapılmakta, vatandaşlarımız yanlış bilgilendirilmektedir.

Dünya olarak Kovid-19 salgını nedeniyle zor zamanlar geçirdiğimiz bugünlerde müşterilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için mesken aboneliklerimizin 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan elektrik borçlarından kaynaklı enerjileri kesilmeyecektir. EvdeKal kampanyasına evlerin enerjisini kesmeyerek katkı yapmaktayız."

Kaynak: AA