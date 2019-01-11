İzmir'de Evlerinin Önündeki Parkta Oynadığı Sırada Kaybolan 10 Yaşındaki Ceylin Atik'in İki Gün...
İzmir'de evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in iki gün sonra komşularının evinde ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu sanık Şükriye Türkmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir'de evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in iki gün sonra komşularının evinde ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu sanık Şükriye Türkmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: AA