Evlerinin 2 katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 şüpheli yakalandı
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Evlerinin 2 katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 şüpheli yakalandı

04.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:05

İzmir'in Menderes ilçesinde evlerine kurdukları özel düzenekle skunk bitkisi yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde evlerine kurdukları özel düzenekle skunk bitkisi yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdüren Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üreterek sattıkları iddia edilen E.K. ile E.K'yi takibe aldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, şüphelilere ait 3 katlı binanın 2 katının uyuşturucu imalathanesine çevrildiğini tespit etti.

Uyuşturucu üretmek için düzenek kurulan evde özel havalandırma, sulama ve ışıklandırma sistemi ile kovalar içinde uyuşturucu özellikli bitki yetiştirildiği belirlendi.

E.K. ve E.K'nin araç ve evlerinde yapılan aramada 5 kilo 33 gram skunk, 103 kök skunk bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 15 tabanca mermisi, 17 tüfek fişeği, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 tarihi kılıç, tarihi eser niteliğinde oldukları değerlendirilen taş tablet ve heykel ele geçirildi.

Şüpheliler "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından gözaltına alındı.

Evlerinin 2 katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 şüpheli yakalandı
Evlerinin 2 katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 şüpheli yakalandı
Evlerinin 2 katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 şüpheli yakalandı
Evlerinin 2 katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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