İzmir'de evlere iftar sofrası servisi
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İzmir'de evlere iftar sofrası servisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İzmir'de evlere iftar sofrası servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle toplu iftar yapılamadığı için evlere yemek servisi uygulamasını başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle toplu iftar yapılamadığı için evlere yemek servisi uygulamasını başlattı. Ramazan ayı boyunca 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk iftar öncesi hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan yemek paketlerini sofralara ulaştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayıyla birlikte bir dayanışma kampanyası başlattı. Pandemi nedeniyle kurulamayan iftar çadırlarının boşluğunu kapatmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan ve kapalı kutulara konan yemek paketlerini belirlenen mahallelerde dağıtıyor.

Kent genelinde Ramazan ayı boyunca toplam 400 bin kişilik iftar yemeği vermeyi hedefleyen büyükşehir, 75 ekip, 150 personelle ihtiyaç sahiplerinin iftar yemeklerini kapılarına ulaştırıyor.

Başkan Soyer: "Gelin dayanışmayı büyütelim"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi koşulları nedeniyle istasyonlar ve çadır sistemlerinin oluşturulamamasından dolayı Ramazan ayı boyunca iftar yemeği dağıtımlarını evlere servis şeklinde yapacaklarını belirterek, 400 bin kişilik yemek dağıtmayı planladıklarını söyledi.

İzmirlilerin katkılarıyla bu sayıyı daha da artırmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Soyer, "Gelin bu dayanışmayı hep birlikte büyütelim. Gönülleri zengin hemşerilerimizin Halkın Bakkalı üzerinden güçleri oranında satın alacakları iftar paketlerini imkanları kısıtlı yurttaşlarımıza ulaştıralım. Bu mübarek ayda tek bir ailemizin bile sofrası boş kalmasın. İzmir dayanışmasının gücünü bir kez daha gösterelim" diye konuştu.

Dayanışma büyüyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı süresince Bizİzmir dijital platformları ve Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden satın alınan iftar yemeği paketleri ve gıda kolilerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. İftar yemeği paketi ve gıda kolisi satın almak isteyenler, Bizİzmir web sitesinin ya da Bizİzmir mobil uygulamasının ana sayfasındaki "Dayanışma Noktası" sekmesine tıklayarak Halkın Bakkalı'nın ilgili sayfasına gidebiliyor. - İZMİR

İzmir'de evlere iftar sofrası servisi
İzmir'de evlere iftar sofrası servisi
İzmir'de evlere iftar sofrası servisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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