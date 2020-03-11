İzmir'de evlat nöbeti 9 yıl önce kızı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan acılı baba Mehmet Laçin, İzmir HDP İl Binası önündeki bekleyişini sürdürüyor.

9 yıl önce kızı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan acılı baba Mehmet Laçin, İzmir HDP İl Binası önündeki bekleyişini sürdürüyor. Baba Laçin, eyleminin 192. gününde, "Kızımı HDP'den ölü veya diri almadan gitmeyeceğim" dedi.



Diyarbakır'da aylardır süren evlat nöbeti, İzmir'de de Mehmet Laçin tarafından devam ettiriliyor. 9 yıl önce kızı Gamze Laçin'in kandırılarak dağa çıkarıldığını söyleyen Mehmet Laçin, elinde kızının fotoğrafı, sırtında ise Türk bayrağıyla eylemini sürdürüyor. Zaman zaman Diyarbakır'a giderek orada kendisi gibi aynı acıyı yaşayan ailelere de destek veren Laçin, rahatsızlığı sebebiyle eylemini tedavi gördüğü İzmir'de HDP İl Binası önünde yapıyor. Acılı baba Laçin, 9 seneden beri kızından haber alamadığını ve Diyarbakır'da acıları aynı, hikayeleri farklı olan insanların eylem başlattığını duyunca Diyarbakır'a gittiğini söyledi. Orada çok olumlu şeyler gördüğünü belirten Laçin, "9 senedir kızımın yaşayıp yaşamadığı adına alamadığım haberi, orada istihbarat tarafından kızımın sağ olduğunu öğrendim. Hatta istihbarat bana 1.5 sene önce dağda PKK'lılar tarafından kızımın ağlarkenki fotoğrafının çekildiğini gösterdiler. Kızımın yaşıyor olması benim acılarımın biraz olsun dinmesine sebep oldu. Çünkü ben kızımın ölü olduğunu biliyordum. HDP denilen partinin kulakları var duymuyor, gözleri var görmüyor. 'Bizim PKK ile bir ilgimiz yok' diyorlar, bu kurnazlıktır. Beşikteki bebek bile bilir ki PKK dağdan gelip de bu çocukları götüremez. PKK bizi tanımaz, biz PKK'yı tanımayız. HDP hem sen bizi tanırsın hem PKK'yı tanırsın. PKK, HDP'yi yönetmiyor. HDP, PKK'yı yönetiyor, açık ve net ortadadır. Daha 10 gün önce Van'da bir PKK'lı terörist, HDP'li milletvekilinin arabasında yakalanmadı mı? Gözaltına alındığında '3 aydır bu milletvekilinin evindeydim' demedi mi?" dedi.



"Pikniğe götürüyoruz bahanesiyle dağa çıkarmışlar"



Teslim olan evlatların evlerine bizzat gittiğini anlatan Mehmet Laçin, "Kimileri HDP tarafından okullardan alınarak pikniğe götürüyoruz bahanesiyle dağa götürülmüş. Kimileri de HDP İl Binasında toplanıp 'sizi işe göndereceğiz' bahanesiyle dağa çıkarılmış. Acı çok büyük. Bugün 191. günüm. 191 gün değil, 191 sene de geçse kızımı HDP'den ölü veya diri almadan gitmeyeceğim. Kızım sağsa teslim etsinler, kızımı öldürdülerse hesabını versinler. Bunu da gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağım. Bunlar Avrupa Parlamentosu'na gidip 'Bu çocuklar bize gönüllü geliyor. Zulüm altında oldukları için bize kaçtılar' diyorlar. Ben oraya gidip gerçeği anlatıp, onların yalanını çürüteceğim" şeklinde konuştu.



"Ben şu an aslında PKK'nın kapısındayım"



Daha önce buradan HDP'ye seslendiğini söyleyen Mehmet Laçin, "Benim kızımı siz götürdünüz, nasıl götürdüğünüzün delili ve ispatları ve mahkeme kararı var. Çocuğumu Kocaeli'nde aldınız, İstanbul HDP İl Binasında eğitim yaptırdınız, ondan sonra Diyarbakır HDP İl Binasından dağa gönderdiniz. Ben size 3 hafta süre verdim, 3 hafta sonunda kızımı getirmezseniz ben burada kaldığım yerden eylemime devam ediyorum dedim. Şimdi 3 hafta doldu ve kızımı getirmediler. Şu anda aynı noktadayım, bıraktığım yerde eylemime devam ediyorum. Sağlığım el verdiği sürece buradayım. Benim acım dinmeden ben bu HDP kapısından ayrılmam. PKK ile ilgimiz yok diyorlar, hayır ben şu an aslında PKK'nın kapısındayım" ifadelerini kullandı.



"İnşallah kurtarılacak 14. evlat benim kızım olur"



Eyleme 2019 Eylül ayının 3. gününde başladığını hatırlatan Laçin, sözlerine şöyle devam etti:



"O günden bugüne 13 tane evladımız devlet tarafından kurtarılıp çadırda acılı ailelere teslim edildi. Teslim edilen 11. evlat, İzmir jandarmasının çabasıyla getirildi, onlara özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah kurtarılacak 14. evlat benim kızım olur. Kızıma beni dinleme imkanı vermezler ama duyuyorsa kızıma diyorum ki 'Kızım ben senin için buradayım. Ben seni kurtarmadan, koklamadan, geleceğini sana kazandırmadan ben bu kapıdan ayrılmayacağım." - İZMİR

Kaynak: İHA