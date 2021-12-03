İzmir'de evine girdiği çifti bıçaklayıp darbeden zanlı tutuklandı

GÜZELBAHÇE, İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde kapısını çaldığı evdeki kadını bıçaklayıp eşini darbeden, ikametten para ve ziynet eşyası alarak kaçan şüpheli tutuklandı.

Kahramandere Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Necati Atasoy, 29 Kasım'da kapıya gelen tanıdıkları K.K. (40) tarafından başına sert cisimle vurularak darbedildi. Gürültü üzerine kapıya gelen eşi Kadriye Atasoy'u da bıçakla yaralayan K.K, evden bir miktar para ve ziynet eşyası alıp kaçtı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Necati Atasoy tedavisinin ardından taburcu edildi, Kadriye Atasoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Necati Atasoy'un ifadesi ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K, gasp suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

K.K'nin, şans oyunları bayisi bulunan çiftin iş yerinde temizlik işlerine yardımcı olduğu, Atasoy ailesinin daha önce zanlıya maddi yardım yaptığı iddia edildi.

Olay günü K.K'nin cep telefonunu iş yerinde unuttuğunu söyleyerek Atasoy'dan kendisiyle gelmesini istediği, "sabah alırız" yanıtı sonrası eylemin gerçekleştiği öne sürüldü.

Tedavisi süren Kadriye Atasoy'un Atatürkçü Düşünce Derneği Güzelbahçe Şubesi eski başkanlarından olduğu öğrenildi.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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