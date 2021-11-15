Son dakika gündem: İzmir'de evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: İzmir'de evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İzmir'de evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybettiHalil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, Şerafettin Delibaş (49), evine giderken sokakta tartıştığı kişiler tarafından açılan ateş sonucu göğsünden vuruldu.

İzmir'de evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, Şerafettin Delibaş (49), evine giderken sokakta tartıştığı kişiler tarafından açılan ateş sonucu göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan Delibaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 1732 sokakta meydana geldi. Şerafettin Delibaş evine giderken, sokakta karşılaştığı kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Delibaş'a tabanca ile ateş açıldı. Göğsünden vurulan Delibaş kanlar içerisinde yere yığılırken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler otomobille hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Şerafettin Delibaş, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Delibaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Delibaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaparken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, Delibaş'ı vurarak öldüren kişi veya kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika gündem: İzmir'de evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İzmir'de evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İzmir'de evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İzmir'de evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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