İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü
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İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü

İzmir'de evinde içki üretip içtiği öne sürülen kişi, hayatını kaybetti.

04.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:36
İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü

'de evinde içki üretip içtiği öne sürülen kişi, hayatını kaybetti.

ilçesi Kahramanlar Mahallesinde oturan Caner Dumanoğlu'nun, evinde fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Dumanoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evde sahte içki üretip içtiği iddia edilen Dumanoğlu'nun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Avukat olan Caner Dumanoğlu'nun bir süredir mesleğini yapmadığı, hakkında çeşitli dosyalardan yakalama kararları bulunduğu da öne sürüldü.

Kaynak: AA
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