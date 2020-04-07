İzmir'de evinde yalnızken doğum sancıları başlayan kadının yardımına sağlık ekipleri yetişti İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşadığı evde mahsur kalıp doğum yapan kadın, 110 AKS ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşadığı evde mahsur kalıp doğum yapan kadın, 110 AKS ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi 1281 Sokak'ta bulunan apartmanda yalnız yaşayan ve eşi cezaevinde bulunan Bahriye Yılmaz Savaş'ın (36) doğum sancıları başladı. Savaş'ın sesini duyan komşuları, yardım etmek istedi ancak kapı kilitli olduğu için eve giremedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 110 AKS, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu dairenin kapısını açtı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Savaş, 3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğum yapan anne ve bebeği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA