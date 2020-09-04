İzmir'de evinde fenalaşan genç öldü
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İzmir'de evinde fenalaşan genç öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de evinde fenalaşan genç öldü
04.09.2020 07:45 | Son Güncelleme: 04.09.2020 08:42

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nergiz Mahallesi'nde 6 katlı binanın giriş katında ailesiyle birlikte yaşayan Berat Polatoğlu (24) henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Polatoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri Polatoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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