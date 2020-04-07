İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu
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İzmir, Güncel

İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu

İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu İzmir'de bir kadın evinde yaklaşık 3 kilo ağırlığında bir bebek dünyaya getirdi İzmir'in Konak ilçesinde, hamile bir kadın tek başına yaşadığı evinde yaklaşık 3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

07.04.2020 04:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 04:40
İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu

İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu

İzmir'de bir kadın evinde yaklaşık 3 kilo ağırlığında bir bebek dünyaya getirdi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, hamile bir kadın tek başına yaşadığı evinde yaklaşık 3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Anne ve kızı 110 AKS ve sağlık ekipleri tarafından mahsur kaldığı ikametinden kurtarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 02.00 sıralarında Etiler Mahallesi 1281 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir eşi cezaevinde bulunan ve evde tek başına yaşadığı öğrenilen hamile Bahriye Yılmaz Savaş'ın doğum sancıları başladı. Komşularından yardım isteyen kadın, komşularının kapıyı çalmasına rağmen bulunduğu noktadan kalkmayınca bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kapının kilit olduğunu görünce durumu 110 AKS ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, yaptıkları müdahaleler ile kapalı konumdaki kapıyı açmayı başardı. İvedi bir şekilde daire içerisine giren sağlık ekipleri genç kadının yaklaşık 3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini tespit etti. Savaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çocuğu ile birlikte İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğinin kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu

Kaynak: İHA

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İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu
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