İzmir'de evinde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti
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İzmir'de evinde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, evinde bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

14.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:18
İzmir'de evinde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

'in ilçesinde, evinde bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi 1265 Sokak'ta bulunan bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir sebeple Tevfik Ö. bıçakla yaralandı.

Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan Tevfik Ö. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tevfik Ö.'nün eşi A.Ö. ve oğlu K.Ö.'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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