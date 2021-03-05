İzmir'de evi yanan yaşlı kadın, asfaltlama ekibinin yardımıyla kurtarıldı
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İzmir'de evi yanan yaşlı kadın, asfaltlama ekibinin yardımıyla kurtarıldı

05.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:04
İzmir'de evi yanan yaşlı kadın, asfaltlama ekibinin yardımıyla kurtarıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yangın çıkan evdeki yaşlı kadının yardımına yakın bir bölgede asfaltlama çalışması yapan belediye ekibi yetişti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yangın çıkan evdeki yaşlı kadının yardımına yakın bir bölgede asfaltlama çalışması yapan belediye ekibi yetişti.

Karakızlar Mahallesi'nde Halil ve Nuriye Akat çiftinin evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye yakın bir yolda asfaltlama çalışması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Belediyesi ekipleri, dumanı görerek eve gitti.

Yalnız olan Nuriye Akat'ı (83) evden çıkararak uzaklaştırılan ekipler, itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı.

İtfaiyenin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen Akat'a ambulans ekibi müdahale etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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