İzmir'de evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
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İzmir'de evde çıkan yangında yaşlı çift öldü

İzmir'in Tire ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.

08.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:56
İzmir'de evde çıkan yangında yaşlı çift öldü

'in ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Işıklar Mahallesi'ndeki 'a ait (90) tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde bulunan İbrahim ve eşi Ayşe Önal'ın (88) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşlı çiftin cenazeleri, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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