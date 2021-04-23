İzmir'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun adli tıptaki işlemleri sürüyor
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İzmir'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun adli tıptaki işlemleri sürüyor

İzmir'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun adli tıptaki işlemleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde dün evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Bulut Gürgür'ün adli tıptaki işlemleri devam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesinde dün evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Bulut Gürgür'ün adli tıptaki işlemleri devam ediyor.

Gürgür'ün yakını Hamza Aslanalp, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın sırasında mahallede olduğunu, çocukların sıklıkla oynadığı boş haldeki binadan duman yükseldiğini görerek müdahale ettiklerini belirtti.

Yangında dumandan etkilenen Bulut'un hayatını kaybettiğini ifade eden Aslanalp, mahalle olarak büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Aslanalp, "Mahalledeki ufak çocuklar, oyun oynamak için eve girmişler. İçeride çakmakla oynamışlar. Yangın çıkınca çocuk, koltuğun arkasına saklanmış ve orada can vermiş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bizim canımız yandı, bizim çocuğumuz öldü, diyecek başka da hiçbir şey yok." şeklinde konuştu.

Öte yandan Bulut'un babası Abbas Gürgür'ün yaklaşık 4 yıl önce eşi Nurcan Gürgür hamileyken işlediği suç nedeniyle cezaevine girdiği ve tahliyesine 12 gün kaldığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmanın devam ettiği belirtildi.

Olay

Boğaziçi Mahallesi'ndeki müstakil binanın üst katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüş, evde bulunan Bulut Gürgür'ün hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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