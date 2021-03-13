Evde çıkan yangın hasara neden oldu
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Evde çıkan yangın hasara neden oldu

13.03.2021 00:47 | Son Güncelleme: 13.03.2021 01:01

İzmir'in Çiğli ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Çiğli ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güzeltepe Mahallesi'nde A.A. ve N.A. çiftinin yaşadığı evde yangın çıktı. Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

A.A'nın, ailesi evdeyken yangın çıkardığı ve ardından bölgeden uzaklaştığı ileri sürüldü.

Polis ekipleri, A.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Evde çıkan yangın hasara neden oldu
Evde çıkan yangın hasara neden oldu
Evde çıkan yangın hasara neden oldu
Evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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