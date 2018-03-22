İzmir'de Evcil Hayvan Günleri (Pet Show 2018) başladı.

Tepekule Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, köpek şovu düzenlendi. Sahibinin verdiği komutları başarılı hareketlere dönüştüren "Tarçın"ı çocuklar ilgiyle izledi.

Kuş, balık ve tavşanları yakından görme imkanı bulan çocuklar hayvanlarla fotoğraf çektirdi.

Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Evcil Hayvan Günleri'nin 26 Mart'a kadar devam edeceğini söyledi.

Gerçekleştirilen etkinliğin kentteki hayvan sevenlerin buluşma noktası olacağını aktaran Karslı, "Geçen yıl düzenlediğimiz fuarı 17 bin 823 kişi ziyaret etmişti. Bu yılki fuarımıza Türkiye'nin bir çok şehrinden 72 firmanın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Hayvan sevgisinin erken yaşta aşılanması açısından bu fuar ayrı bir önem taşıyor. Biz de gerek evcil hayvan sahibi olmak isteyen ve pet sektöründe iş yapan veya iş yapmak isteyen tüm ziyaretçilerimizi fuarımıza bekliyoruz." dedi.