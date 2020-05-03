İzmir'de ev yangını
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İzmir'de ev yangını

İzmir'de ev yangını
03.05.2020 03:44 | Son Güncelleme: 03.05.2020 03:44

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi'nde bulunan Sadık Uyanık'a (32) ait iki katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Uyanık kendi imkanlarıyla evinden dışarı çıkarken çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahalenin ardından yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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