İzmir'de ev yangını

İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katında kimsenin bulunmadığı dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen üst kattaki 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA