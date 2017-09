İzmir'de Ev Yangını

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Dere Sokak'ta bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Yangında ev kullanılmaz hale gelirken her hangi bir can kaybı yaşanmadı.



Öte yandan evde yalnız yaşadığı, psikolojik sorunları olduğu ve evi kendisinin yaktığı iddia edilen ev sahibi T.O. ise ekiplerce gözaltına alındı.