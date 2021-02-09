Ev sahibi ve yakınları tarafından darbedilen kadın şikayetçi oldu
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Ev sahibi ve yakınları tarafından darbedilen kadın şikayetçi oldu

09.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:27

İzmir'in Buca ilçesinde ev sahibi ve yakınlarınca darbedilen kadın, şikayetçi oldu.

İzmir'in Buca ilçesinde ev sahibi ve yakınlarınca darbedilen kadın, şikayetçi oldu.

Buca Koop. Mahallesi'nde, organizasyon işleri yapan Senem Onat (43) ile ev sahibi M.Ç. kira yüzünden tartıştı. M.Ç. bir süredir kira ödemediğini iddia ettiği Onat'tan evden çıkmasını istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, Onat'ı darbetti.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine giden Onat, tedavisinin ardından darp raporu alıp polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Evine dönen Onat, aracını park ettiği sırada ev sahibi ve yakınlarıyla karşılaştı. Onat'ın şikayetçi olduğunu öğrenen grup Onat'a saldırdı. Onat, yeniden Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve ev sahibi ile beraberindekilerden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettiği 7 kişinin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Öte yandan, olay anı sitedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Onat'ın darbedilmesi yer alıyor.

Ev sahibi ve yakınları tarafından darbedilen kadın şikayetçi oldu
Ev sahibi ve yakınları tarafından darbedilen kadın şikayetçi oldu
Ev sahibi ve yakınları tarafından darbedilen kadın şikayetçi oldu
Ev sahibi ve yakınları tarafından darbedilen kadın şikayetçi oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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